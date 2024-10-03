الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل سوق حي العامل الشعبي ببغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل سوق الشعبي غربي بغداد"، مبينة ان "الحريق كان كبيرا وتطلب استنفار الدفاع في الكرخ للسيطرة على النيران".من جهتها أوضحت عمليات بغداد، أنه "بجهود استثنائية، فجراً، فإن الفريق الدرع قائد عمليات يرافقه عدد من ضباط هيئة الركن، أشرف ميدانياً على عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في سوق بجانب الكرخ".