وفد أمني رفيع يصل الى موقع الحادث الإرهابي في "زغيتون" بكركوك

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن رشيد يارالله وصل، إلى موقع الحادث الإجرامي في منطقة "زغيتون" ضمن قاطع عمليات كركوك، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية.وفي وقت سابق من يوم أمس الاربعاء، أفادت خلية بسقوط أربع ضحايا من القوات الأمنية بكمين لتنظيم "داعش" الارهابي في .وقال الناطق باسم وخلية العميد مقداد ميري، في بيان، "بالساعة 1000 من يوم الأربعاء وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء 42 الفرقة 11 في الجيش لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت القوة إلى كمين من قبل عناصر عصابات الإرهابية، مما أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة وخفيفة".