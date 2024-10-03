حصيلة حريق سوق حي العامل في بغداد.. محال تجارية تحولت لرماد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحريق الذي اندلع فجر اليوم في السوق الشعبي بمنطقة أدى الى احتراق 225 محلا وكشكا تجاريا بالكامل".وأعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، في وقت سابق من اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024) اخماد حريق اندلع داخل سوق شعبي في منطقة جنوب غربي العاصمة.