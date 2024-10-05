57 شبكة مخدرات دولية في قبضة العدالة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "في إطار الحملة الأمنية العليا لمكافحة المخدرات التي تبناها رئيس الوزراء ووفقاً لما جاء باستراتيجية الوطنية للإعلام (2023 - 2024 - 2025) ، كبدت لشؤون المخدرات المتاجرين بالمخدرات الدوليين خسائر جديدة فادحة بإشراف وزير الداخلية الشخصي وعلى مدار 24 ساعة بعد تنفيذهم سلسلة اعتقالات بطولية متتالية غير مسبوقة نجحت بالوصول المتكامل إلى (57) شبكة مخدرات دولية وخطوط سيرها وأساليب تهريبها وطرق اخفاءها للمواد المخدرة".وأضافت المديرية، أنه "تم تفكيك هذه الشبكات بموجب قرارات قضائية صادرة من المركزية في ومحكمة تحقيق الاولى ومحاكم التحقيق المختصة في المحافظات".