بعد اشتباك مسلح.. الاطاحة بعصابة مختصة بتسليب المواطنين في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "من خلال ورود معلومات بتواجد عصابة مختصة بتسليب وسرقة وارهاب المواطنين وتعاطي المخدرات في محافظة ، تم تشكيل عمل من مدير قسم مكافحة اجرام من ضباط ومنتسبي قسم المكافحة وقوة سوات تم مداهمة محل تواجدهم فجر اليوم السبت، وقاموا النار باتجاه المفارز وحصلت مقاومة لمدة اكثر من ساعتين".وأشار الى انه "تم محاصرتهم والقاء القبض على (11) متهما ولاذ بالفرار رئيس العصابة و احد افراد هذه العصابة، وقد جرت ملاحقتهما من قبل المفارز ومحاصرتهما وبعد اطلاق النار على المفارز لمدة اكثر من ساعة تم استنزاف قواهم حيث حاولا الانتحار باسلحتهما الشخصية".وأضافت ان "المفارز تمكنت من السيطرة على الموقف والقاء القبض عليهما"، مبينا ان "هذه العملية اسفرت عن ضبط مسدسات مختلفة الانواع والاحجام وقطرات وحبوب مخدرة وانبولات تعاطي وهواتف مسروقة".