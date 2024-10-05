4 إصابات بينها رجل وزوجته بتفجير في كركوك

نيوز – امني

افاد امني، اليوم السبت، بإصابة 4 اشخاص بينها رجل وزوجته بتفجير في .

وقال المصدر لـ نيوز ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، قرب احد المحال في منطقة المصلى بمحافظة ما أدى الى اصابة المحل وزوجته ومواطنين اثنين تم نقلهم الى مستشفى العام لتلقي العلاج".

وأضاف ان "الاجهزة الأمنية شرعت بإتخاذ من الإجراءات وتشكيل عمل امني مختص لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث"، لافتا الى انه "بعد المتابعة والتحليل تم التوصل الى خيوط الجريمة من خلال بعض المبرزات الجرمية التي تم ضبطها في محل الحادث".