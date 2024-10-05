قوة امنية تطوق نفقاً بداخله عناصر من "داعش" غرب نينوى

وذكر بيان للخلية، ورد لـ نيوز، انه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة ماتبقى من عناصر الارهابية الخائبة ، قامت قوة من اللواء 43 في الفرقة 20 بعملية تفتيش ضمن قاطع عمليات غرب نينوى، ورصدت احدى الإنفاق بداخله عدد من عناصر عصابات الإرهابية، إذ أطلقت هذه العناصر المنهزمة النار على والتي بدورها ردت على الفور على مصادر النيران وتم تطويق المكان من قبل قطعات اللواء اعلاه وقوة من لواء 44 بالحشد الشعبي".وأضاف البيان، انه "يجري العمل حاليا معالجة هذه العناصر الإرهابية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".