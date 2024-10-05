بينها استقبال آلاف اللبنانيين.. جردة حساب من الداخلية لمهماتها في 9 اشهر

وقال ميري في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، ان "وزارة الداخلية كان لها دوراً في استقبال اللاجئين الذين بلغ عددهم اكثر من 5396 لبنانياً مروا عبر الاشرف ومطار ومنفذ القائم"، مبينا انه "تم تزويد من ليس له جواز واوراق رسمية بكل الاوراق الثبوتية ومن ثم نقلوا الى الاماكن المهيئة لاستقبالهم، كما تم عمل مستشفى ميداني داخل المنفذ المخصص لتقديم الرعاية الصحية لهم".وبشأن المخدرات، أوضح ان "كمية الضبطيات من المخدرات وصلت الى اكثر من 6 طن بنسبة ارتفاع 210%؜ عن السنوات السابقة فضلا عن تفكيك الشبكات اذ تم تفكيك اكثر من 569 شبكة محلية ودولية خلال عام 2023 – 2024".وتابع، انه تم ""اصدار 74 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات فضلا عن انشاء اكثر من 17 مصحة قسرية، وإصدار 138 حكم اعدام بحق متاجرين واعضاء شبكات، كما تم اصدار 523 حكماً بالسجن المؤبد لمتجارين بالمخدرات".في سياق آخر، لفت ميري إلى ان "الوزارة متجهة لإكمال اجراءات المرور الذكي ونشر الرادارات على الطرق.وقال ان "قيادة قوات الحدود القت القبض على اكثر من 6 الاف شخص بتهم تسلل وتهريب وغيرها"، كاشفا عن ان "الجدار الكونكريتي الفاصل بين سوريا والعراق وصل الى 200 كم وغطيت الحدود بكاميرات المراقبة، كما تم انجاز منظومة مراقبة ورصد الكتروني على الحدود و انجاز التحصينات الحدودية وتم تعبيد مسافات كبيرة للطرق"، موضحا ان "اكثر من الف كاميرا حرارية نصبت على الحدود لتأمينها".واكمل، انه "خلال 9 اشهر ضبطت 110 صهاريج وعجلة من قبل شرطة الطاقة كما تم القبض على 193 متهما ولم تسجل اي خروقات على الانابيب النفطية".وشخصت الداخلية، وفق ميري، "انخفاض في جرائم القتل بمعدل 13%؜ والخطف 3%؜ والسرقة بمعدل 9%".واردف: "اكثر من 14 الف نشاط تم تسجيله في مجال الجريمة المنظمة"، منوها الى " انخفاض الجريمة في بمعدل 30%".وتابع: "962 شركة تم اغلاقها من قبل الامن السياحي فضلا عن 109 تلة خانة".واكد ميري، "انخفاض الحرائق المسجلة بعموم البلاد بمعدل 47 %".