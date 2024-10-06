اعتقال سارق سيارة بعد تسليب صاحبها شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم الجنائية، وبعد ورود معلومات تفيد بحادث تسليب وسرقة عجلة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح في منطقة سبع قصور شرقي العاصمة، على الفور تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والانتقال الى المكان المحدد وبعد جمع المعلومات والتحقيق والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة وخط سير (المركبة) وتعميم أوصافها على كافة السيطرات والمرابطات".وأضافت القيادة، أنه "بوقت قياسي تم اعتقال المتهم وضبط العجلة المسروقة وسلاح الجريمة الذي بحوزته وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".