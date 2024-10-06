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فاجعة في البصرة.. رجل يذهب لأخذ طفليه من المدرسة لتحترق العجلة بهما (فيديو)
أمن
السومرية نيوز-امن
شهدت محافظة البصرة اليوم الاحد، فاجعة كبيرة إثر احتراق عجلة بطفلين عند خروجهما من المدرسة.
2024-10-06 | 06:31
2024-10-06T06:31:14+00:00
Alsumaria Tv
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فاجعة في البصرة.. رجل يذهب لأخذ طفليه من المدرسة لتحترق العجلة بهما (فيديو)
4,667 مشاهدة
السومرية
نيوز-امن
شهدت محافظة البصرة اليوم الاحد، فاجعة كبيرة إثر احتراق عجلة بطفلين عند خروجهما من المدرسة.
وقال مراسل السومرية، ان سيارة نوع سمند احترقت بعد ان قام رجل باخذ اطفاله من مدرستهم لاعادتهم الى المنزل، مشيرا الى ان العجلة احترقت فور نزول الاب من العجلة والتهمت النيران العجلة وتسببت باحتراق طفليه فورًا ووفاتهما.
ولم تتضح بعد الأسباب وراء احتراق العجلة، الا انها اشتعلت بعد ان تركها الرجل تعمل ونزل لسبب ما امام باب المدرسة.
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فاجعة البصرة
حريق طفلين بالبصرة
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