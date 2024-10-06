مصدر: قاتلا عائلة مدير محطة الرمادي منتسبان أمنيان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "المتهمين بجريمة قتل مدير محطة الرمادي وعائلته هو شخص يعملان هو وابنه كمنتسبين أمنيين في شرطة الكهرباء".وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد(6 تشرين الأول 2024) ان المتهمين بقتل عائلة مدير محطة توليد كهرباء الرمادي في ناحية البغدادي غرب الانبار، اعترفوا بوجود دوافع جنائية وراء جريمتهم.وكانت شرطة الانبار قد أعلنت امس السبت (5 تشرين الأول 2024) اعتقال متهمين اثنين بإشراف من قائد شرطة الانبار، بقضية قتل مدير محطة توليد الرمادي وزوجته وطفله، ونجاة طفل رضيع.