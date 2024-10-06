انتحار شابين بحادثين متفرقين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "احد مراكز الشرطة سجل حادث انتحار طالب جامعي تولد ٢٠٠١ شنق نفسه مستخدما سلكا كهربائيا معلقا في سقف غرفته ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد".وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "مركز آخر سجل حادث انتحار شاب تولد ٢٠٠٦ باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية ضمن قرية خمسة في قضاء المشاهدة في الطارمية شمالي بغداد".