في الدورة والمدائن وبلدروز.. ضبط 6 مزارع لنبات الداتورا المخدر

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن جهود جهازنا في مكافحة المخدرات وحماية المواطنين من الأضرار الجسيمة الناتجة عنها، تمكنت مفارزنا في محافظتي وديالى واستنادًا إلى معلومات استخبارية مؤكدة وبعد متابعة ميدانية حثيثة من ضبط (٦) مزارع للنباتات المخدرة".وأشار الى ان "هذه المتابعات أسفرت عن تنفيذ عمليات دهم وفق مذكرات قبض أصولية في مناطق المدائن وألبو عيثة وبلدروز والتي على إثرها تم ضبط (٢٣٠٥) نباتات".وأضاف انه "جرى إتلاف النباتات موقعياً بالتعاون مع شُعَب زراعة الدورة والمدائن وبلدروز".