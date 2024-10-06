بسبب خلافات زوجية.. رجل يحرق منزل زوجته في النهروان

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الاحد، عن القبض على رجل اقدم على حرق منزل زوجته في منطقة النهروان بسبب خلافات بينهما.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة الرصافة المتمثلة (بمركز شرطة النهروان) القت القبض على شخص بعد قيامه بحرق دار زوجته بالكامل اثر وجود خلاف بينهم ضمن منطقة النهروان"، مبينا ان "عملية القبض تمت بعد استنجاد طالبه النجدة (زوجته) بالمفارز مخبرة بأحتراق دارها".

وذكرت انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص حيث تم التحري وجمع المعلومات ومراقبة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى مكان تواجد المتهم ضمن منطقة المشتل ونصب كمين محكم له والقبض عليه"، لافتا الى انه "تم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".