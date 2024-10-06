هل بالإمكان تمييز النباتات المخدرة في العراق؟

نيوز – محلي

في مؤشر على حجم آفة المخدرات التي يعاني منها العراق منذ سنوات، أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، ضبط 6 مزارع لنبات "الداتورا" المخدر في محافظتي بغداد وديالى.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جهاز أمني رفيع عن المستوى الذي وصل اليه انتشار المخدرات في البلاد، عبر زراعتها، وذلك بعد نحو شهر فقط من نفي مسؤول بارز في وزارة الداخلية وجود مؤشرات على مزارع للمخدرات في العراق".

فيما اكد متخصص بشؤون المخدرات لصحيفة الشرق الاوسط إن "معظم العناصر الأمنية العاملة في مجال مكافحة المخدرات لا تستطيع التعرف بسهولة على النباتات المخدرة لتشابه سيقانها مع نباتات أخرى، مثل الجت أو البرسيم الشائعة زراعتها في العراق".

وتوقع المتخصص "وجود مزارع غير قليلة لبعض النباتات المخدرة في معظم المحافظات".