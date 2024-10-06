في بغداد.. اجتماع أمني يخص الدفاع المدني

عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، اجتماعا في مديرية الدفاع المدني.

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس وزير الداخلية اجتماعاً في مديرية الدفاع المدني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاتحادي ومدير المركز الوطني للأزمات والكوارث ومدير عام الدفاع المدني وعدد من الضباط".

وأكد الشمري بحسب البيان "دعمه الكامل والمستمر لعمل مديرية الدفاع المدني، ورفدها بالتجهيزات والآليات من خلال العقود المعنية بهذا الشأن"، مشدداً على "أهمية الجهوزية العالية في كل وقت ومتابعة عمل جميع مراكز ومفارز هذه المديرية والتعامل بشكل مهني وفوري مع جميع الحوادث لا قدر الله والاستجابة السريعة لجميع النداءات والحالات".

ووجه وزير الداخلية أن "تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أي حالة خاصة تتعلق بحياة المواطنين والتعامل مع الحرائق وغيرها من الحوادث بشكل يعمل على تقليل الخسائر من خلال استخدام جميع الموارد المتاحة خاصة الحديثة منها".