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صباح بغداد.. مقتل واصابة 2 بمشاجرات منفصلة وامرأة "ترمي نفسها من كيا" هربا من التحرش
أمن
2024-10-07 | 02:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,989 مشاهدة
السومرية
نيوز-امن
افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل منتسب بوزارة الدفاع خلال مشاجرة في الكرادة، واصابة اثنين بشجار منفصل في حي اور، فيما أصيبت امرأة أقدمت على رمي نفسها من عجلة "كيا" بشارع مطار المثنى بعد ان تحرش بها السائق، بحسب قولها.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اشخاص اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الأسلحة البيضاء ضمن منطقة الكرادة ما اسفر عن مقتل احد اطرف المشاجرة والذي يعمل منتسب بالدفاع، فيما لاذ الجاني بالفرار".
وأضاف المصدر ان "مشاجرة أخرى وقعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن فلكة صباح الخياط في حي اور ما اسفر عن اصابة شخصين اثنين بجروح مختلفة"، مشيرا الى "اعتقال اثنين من المتسببين احدهما يعمل موظف في وزارة العدل".
وفي سياق منفصل، اكد المصدر اصابة امرأة بجروح مختلفة بعد ان اقدمت على رمي نفسها من عجلة نوع كيا لنقل الركاب ضمن شارع مطار المثنى"، مبينا انه "تم نقلها الى احدى المستشفيات وحسب ادعاءها ان صاحب الكيا قام بالتحرش بها بكلام غير لائق".
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احداث امنية في بغداد
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