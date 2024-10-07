اعتقال 13 متهما ببغداد.. احدهم يحمل 100 "ماستر كارد" وآخر بحوزته 200 شريحة اتصال

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القت القبض على (١٣) متهماً، بينهم متهمان اثنان ضبط بحوزة احدهم (١٠٠) بطاقة صرف آلي (ماستر كارد) والآخر (٢٠٠) شريحة اتصال يحملونها بدون تخويل من الجهات ذات العلاقة".وأضافت القيادة، أن "القوة اعتقلت اخرين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت أربعة مسدسات وثلاثة بنادق، بالإضافة الى كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها وادوية منتهية الصلاحية، فيما تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وتابعت القيادة، أن "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة".