اعتقال 3 متهمين بقتل منتسب أمني في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض، اليوم، على 3 اشخاص متهمين بقتل منتسب في وزارة الدفاع ضمن الكرادة وسط بغداد خلال فترة استراحته".وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت المتهمين الى أحد مراكز الشرطة لاستكمال التحقيق في القضية وعرضهم على القضاء".