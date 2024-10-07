العابدي يتسنم رسميا مهام عمله قائدا لشرطة ذي قار

نيوز – امني

تسنم اللواء ق خ نجاح ياسر كاظم العابدي رسميا مهام عمله قائدا لشرطة ذي قار، بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية عبد الامير الشمري .

وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان ورد لـ نيوز، ان "اللواء ق خ نجاح ياسر كاظم العابدي تسنم رسميا مهام عمله قائدا لشرطة ذي قار خلفا الى اللواء مكي شناع الخيكاني الذي قدم طلب اعفاءه من المنصب وتسنم منصب مدير إدارة المراتب في وزارة الداخلية ".

وجرى حفل الاستلام والتسليم مساء اليوم الاثنين في مقر القيادة وسط محفلا رسميا استهل بقراءة سورة الفاتحة ترحما على اروح الشهداء .

وتخلل الحفل ايجازا قدمه اللواء الخيكاني حول الملف الامني في عموم المحافظة متمنيا الموفقية والنجاح الى اللواء نجاح العابدي بعد تسنمه مهام عمله قائدا لشرطة المحافظة.

من جانبه اشاد اللواء نجاح في كلمة له بدور اللواء مكي الخيكَاني في الحفاظ على امن ذي قار وادارة ملفها الامني بالشكل المهني الذي يتلاءم مع اهداف ومبادئ وزارة الداخلية، مؤكدا "السير بنفس النهج في التواصل مع اهالي المحافظة والحذو حذوه في بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار الأمني".

واشار "اننا لدينا خطة عمل تسير بخطى واثقة تجاه تحقيق السلم المجتمعي وبالتعاون مع اخوتي وابنائي ضباط ومنتسبي شرطة ذي قار وكذلك بتعاون المواطنين نفرض سلطة القانون في جميع قواطع المسؤولية للمحافظة على الاجواء الآمنة لاهالي المحافظة".

الجدير بالذكر ان اللواء نجاح كان يشغل منصب آمر لواء في الشرطة الاتحادية .