في صلاح الدين.. قصف وكر بداخله 6 عناصر من "داعش"

وجاء في للقيادة، "استمراراً في النهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر الإرهابية المنهزمة، وثأراً لشهداء كركوك، ووفقاً لمعلومات دقيقة وبجهد استخباري نوعي متميز من الرجال الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية ناجحة استهدفت خلالها وكراً للإرهابيين في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف البيان "بناء على المعلومات المتوافرة فإن الوكر المستهدف كان بداخله 6 عناصر من عصابات الإرهابية"، لافتا الى "استمرار قطعاتنا الأمنية بالقصاص العادل من بقايا عصابات داعش".