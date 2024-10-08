القبض على شبكة متخصصة بترويج العملة المزيفة في صلاح الدين

وذكر الجهاز في بيان، ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من إلقاء القبض على شبكة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، وفي عملية نوعية، تم استدراج الشبكة من محافظة بغداد إلى محافظة صلاح الدين، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم امرأة".وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره (8) ملايين دينار عراقي (خمسة ملايين فئة 25,000 وثلاثة ملايين فئة 10,000) من العملة المزيفة التي يرومون توزيعها في الأسواق"، مبينا انه "تمّ التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".وتابع الجهاز انه "تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة الأعظمية في بغداد، وضُبط بحوزتهم مبلغ قدره (20) مليون دينار عراقي مزور من فئة (25,000) ألف دينار"، مؤكدا انه "تم تسليم المضبوطات أصولياً إلى مديرية التحقيقات وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".