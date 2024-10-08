مقتل "تاجر سلاح" باشتباك مع قوة أمنية جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمقتل "تاجر سلاح" باشتباك مع قوة أمنية جنوبي بغداد.​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية نصبت كمينا لتاجر سلاح ضمن قضاء المحمودية واثناء عملية القبض قام بالاشتباك مع القوة".

وأضاف المصدر أن "تاجر السلاح قام بضرب ضابط برتبة نقيب ومنتسب ما دفع القوة الى اطلاق النار عليه قبل ان يشهر سلاحه وتم قتله"، مشيرا الى "نقل الضابط والمنتسب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".