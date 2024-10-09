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مواجهات دامية تنتهي باعتقال تاجر مخدرات في الشطرة وإصابة عنصري أمن

أمن

2024-10-09 | 02:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مواجهات دامية تنتهي باعتقال تاجر مخدرات في الشطرة وإصابة عنصري أمن
707 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت تاجر مخدرات بعد مواجهات دامية أدت الى إصابة عنصري أمن.


وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية حاصرت تاجر مخدرات في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار بعد ملاحقته"، مبينا ان "مواجهات بالأسلحة النارية حدثت بين التاجر والقوة المكلفة باعتقاله، أدت الى إصابته إضافة الى إصابة 2 من القوة الأمنية احدهما بحالة خطرة".

وأضاف المصدر، ان القوة الأمنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما نقلت المعتقل الى مركز أمني تمهيدا لعرضه على القضاء لينال جزائه العادل".
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تاجر

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