"فاجعة".. شاب يقتل عائلته في الكوت

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "شهدت منطقة الموقع العسكري حادثة مأساوية حيث أقدم شاب في العشرينيات من عمره على قتل عائلته، التي تتكون من والده وأخته، بينما أصيبت والدته بجروح خطيرة، وذلك نتيجة لخلافات عائلية".

وأضاف المصدر أن "قيادة شرطة واسط واستخبارات المحافظة القت القبض على المتهمين الأخ والاخت بأحد فنادق بغداد".