مقتل متهمين بالمخدرات في باب الشيخ اثناء محاولتهم الهرب

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان قوة امنية تدخل الى منطقة باب الشيخ بدون علم القطعات الماسكة للارض لتنفذ واجب القاء قبض على اثنين مطلوبين وفق المادة ٢٨/ مخدرات ".وأضاف ان "الشخصين حاولا الهرب اثناء ملاحظة القوة ما اضطر القوة الى اطلاق النار عليهما وتمكنت من اصابتهما، واثناء نقلهما الى المستشفى فارقا الحياة".