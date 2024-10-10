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اعتقال متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقا عن جريمة قتل في بغداد

أمن

2024-10-10 | 03:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتقال متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقا عن جريمة قتل في بغداد
904 مشاهدة

السومرية نيوز - أمن

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، اعتقال متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقا عن جريمة قتل جنوبي بغداد.

 
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الاجرام تمكنت من اعتقال متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل رجل وامرأة ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

ومن جانب آخر، أضافت المديرية، أن "مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط ثلاث عجلات لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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