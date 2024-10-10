اعتقال متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقا عن جريمة قتل في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الاجرام تمكنت من اعتقال متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل رجل وامرأة ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".ومن جانب آخر، أضافت المديرية، أن "مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط ثلاث عجلات لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".