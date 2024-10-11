استغل عوائل المهربين.. القبض على مبتز في كركوك

نيوز – امني

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بمبتز استغل عوائل موقوفي تهريب النفط في كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني في كركوك في الإطاحة بمتورط في عمليات ابتزاز واستغلال استهدفت عوائل موقوفين على ذمة قضايا تهريب المشتقات النفطية لشركة نفط الشمال".

وأضاف ان "المتهم، الذي ادعى قدرته على حل قضايا المحتجزين مقابل مبالغ مالية، وقع في قبضة جهاز الأمن الوطني بعد عملية متابعة دقيقة انتهت بالقبض عليه متلبساً بجريمته".

وذكر "أثناء توقيفه، ضبطت مفارز الجهاز بحوزته خمسة هواتف نقالة كانت تُستخدم في تنفيذ عمليات الابتزاز"، موضحا انه "تمت إحالة المتهم، مع الأدلة المضبوطة، إلى الجهات القضائية المختصة، حيث ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة".