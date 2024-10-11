مصرع شخصين بحريق في بناية ضمن منطقة المنصور وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل مولدة فوق سطح بناية بالقرب من ابو جعفر المنصور ضمن منطقة المنصور وسط بغداد.وأضاف: "لقي شخصين مصرعهما بعد اصابتهما بجروح خطيرة في البناية المجاورة للحريق".