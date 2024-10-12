نيوز – امني

جهاز مكافحة الإرهاب، عن القبض على مطلوبين وتنفيذ عملية انزال جوي في 3 محافظات.

وقال الجهاز في ورد لـ نيوز، انه "استناداً لمعلومات استخبارية وبعمليات متابعة متواصلة نفذ ابطالنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينا انه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية".

وأضاف "في اطار التتبع لفلول عصابات الارهابي نفذ ابطالنا عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على احد اخطر الارهابيين يعمل بمنصب امني في مايسمى (قاطع ولاية الجنوب) وسبق ان شارك بالعديد من المعارك التي دارت في محافظة الانبار".

وفي عمليات التفتيش والمراقبة، ذكر الجهاز ان "الشجعان نفذوا عملية انزال جوي اسفرت عن تدمير (13) مضافة تحتوي على عبوات ناسفة وجلكانات سي فور في محافظة كركوك".