كشف تفاصيل "انفجار الرصافة" فجر اليوم

وقال للسومرية نيوز، ان صوت الانفجار الذي سمع فجر اليوم ضمن جانب الرصافة عبارة عن اسطوانة غاز تم رميها من قبل عجلة مدنية في ساحة متروكة ".وأضاف انه "لم يتم تسجيل اصابات تذكر"، الى ان "الحديث عن انفجار عبوة او إطلاق صواريخ غير صحيح".وكانت التواصل الاجتماعي قد تناقلت فجر اليوم معلومات عن دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها في مناطق والأمين والمشتل والغدير ببغداد.