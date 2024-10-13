6 مزيفة وواحدة أصلية.. قطع أثرية تزج بـ3 مدانين بالسجن 5 سنوات في الديوانية

وقال اعلام في ورد للسومرية نيوز، ان جنايات القادسية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة المتاجرة بالقطع الأثرية.وأوضح أن "المدانين ضبطت بحوزتهم (7) قطع واحدة منها اثرية وستة مزيفة".وأضاف أن "الأحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".