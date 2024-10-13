من جنسيات آسيوية.. القبض على 24 متسللا حاولوا تجاوز الحدود

وقالت القيادة في ورد لـ نيوز، انه "ضمن مهام قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في الحدود الثالث من إلقاء القبض على (24) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".