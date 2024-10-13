في بابل.. "عصابة متطرفة" تقع بقبضة الأمن

أعلنت شرطة محافظة بابل، الأحد، عن اعتقال "عصابة متطرفة" ومطلوبين للقضاء.

وقال إعلام في بيان، إنه "في عملية نوعية نفذتها قوة أمنية مشتركة من شرطة قسم شرطة قضاء القاسم، ومديرية ومكافحة إرهاب ، تمكنت من خلالها القبض على ثلاثة من أفراد عصابة متطرفة كانت تتخذ من إحدى النائية في قضاء مقراً لها".

وأضاف البيان أن "اثنين من المتهمين من محافظة مجاورة ومطلوبين للقضاء"، الى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن العصابة كانت تخطط لنشر أفكار متطرفة، إلا أن يقظة أحبطت مخططهم".