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في بابل.. "عصابة متطرفة" تقع بقبضة الأمن
أمن
2024-10-13 | 14:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,480 مشاهدة
أعلنت
قيادة
شرطة محافظة بابل، الأحد، عن اعتقال "عصابة متطرفة" ومطلوبين للقضاء.
وقال إعلام
قيادة
الشرطة
في بيان، إنه "في عملية نوعية نفذتها قوة أمنية مشتركة من
قيادة
شرطة
بابل
قسم شرطة قضاء القاسم، ومديرية
الاستخبارات
ومكافحة إرهاب
بابل
، تمكنت من خلالها القبض على ثلاثة من أفراد عصابة متطرفة كانت تتخذ من إحدى
المناطق
النائية في قضاء
القاسم
مقراً لها".
وأضاف البيان أن "اثنين من المتهمين من محافظة مجاورة ومطلوبين للقضاء"،
مشيرا
الى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن العصابة كانت تخطط لنشر أفكار متطرفة، إلا أن يقظة
الأجهزة الأمنية
أحبطت مخططهم".
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