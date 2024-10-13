"حقيبة متروكة" تتسبب بقطع جسر حيوي في بغداد

أفاد أمني، مساء الأحد، بقطع الجادرية وسط للاشتباه بـ"حقيبة متروكة".​

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم رمي حقيبة على الجادرية من قبل أشخاص مجهولين وتم قطع الجسر من قبل نجدة قبل وصول المتفجرات".

وأضاف "تبين فيما بعد أن تحتوي على ملابس"، الى أن "قطع الجسر استمر عشر دقائق".