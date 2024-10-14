أصابها في رأسها.. القبض على متهم قام بتعنيف ابنته في بغداد (صورة)

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن المتهم أصاب ابنته في "رأسها ومناطق متفرقة من جسدها، وذلك إثر احتسائه للخمور"، مشيرة إلى المتهم إلى "الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه"، مؤكدة أن الإجراء "يعكس التزام الاتحادية بملاحقة الخارجين عن القانون".وكانت قيادة شرطة - الرصافة قد أعلنت في وقت سابق أنها شكلت فريق عمل بعد تلقيها "مناشدة" على منصة التواصل الاجتماعي حول شخص يقوم بتعنيف ابنته.وأوضحت أنه تم التوصل إلى المتهم من قبل مركز شرطة بالتعاون مع مفارز الاتحادية، والقبض عليه وإيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.وبشأن حالة الطفلة التي تعرضت للتعنيف، فقد بينت أنها ترقد في المستشفى لتلقي العلاج.