خمس جهات حكومية تنفذ عملية امنية كبيرة في الكرادة وسط بغداد

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تنفيذ عملية امنية كبيرة اسفرت عن القبض إرهابي و26 مخالف لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية بجانب الرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية وتكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب لإنتمائه الى عصابات الارهابية المنهزمة بعد رصد مكان تواجده وتحركاته في منطقة الزعفرانية".

وأضافت "كما تمكنت قوة اخرى من الفرقة انفاً بالإشتراك مع مفارز من (جهاز الوطني، السياحي، مكافحة الجريمة المنظمة، دائرة الرقابة الصحية) من اعتقال 26 اجنبيا مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة "، موضحة ان "ذلك جاء خلال ممارسات البحث والتفتيش المناطقي ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة".

وذكرت انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".