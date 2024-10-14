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خمس جهات حكومية تنفذ عملية امنية كبيرة في الكرادة وسط بغداد
أمن
2024-10-14 | 14:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,768 مشاهدة
السومرية
نيوز – امني
أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تنفيذ عملية امنية كبيرة اسفرت عن القبض إرهابي و26 مخالف لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية بجانب الرصافة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية وتكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب لإنتمائه الى عصابات
داعش
الارهابية المنهزمة بعد رصد مكان تواجده وتحركاته في منطقة الزعفرانية".
وأضافت "كما تمكنت قوة اخرى من الفرقة انفاً بالإشتراك مع مفارز من (جهاز
الامن
الوطني،
الأمن
السياحي، مكافحة الجريمة المنظمة، دائرة الرقابة الصحية) من اعتقال 26 اجنبيا مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة "، موضحة ان "ذلك جاء خلال ممارسات البحث والتفتيش المناطقي ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة".
وذكرت انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال
الاجراءات
القانونية بحقهم".
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