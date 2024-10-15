لاستغلالهم الاحتفال بفوز المنتخب.. القبض على 7 متهمين مجدوا بحزب البعث المحظور في نينوى

نيوز – امني

اعلن جهاز الوطني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 7 متهمين مجدوا بحزب البعث المحظور في .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز جهاز الوطني في محافظة نينوى، وبعد استحصال الموافقات القضائية القت القبض على 7 متهمين على خلفية استغلالهم احتفالات وتجمع المواطنين بفوز في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي وذلك من خلال ترديدهم هتافات تمجد حزب البعث المحظور".

وأضاف ان "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية ورصد دقيق للتجمعات الجماهيرية لمنع اي حالة تهدد السلم المجتمعي"، لافتا الى انه "تم احالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم استناداً لقانون حظر حزب البعث المحظور رقم 32 لسنة 2016 والمتضمن ملاحقة المروجين للنظام البائد والتمجيد له".