اندلاع حريق في منطقة "حافظ القاضي" وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "اعمدة الدخان تصاعدت ضمن منطقة القاضي وسط بغداد، بعد احتراق مولدة كهرباء".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى المكان لإخماد النيران وابعادها عن المحال التجارية".