العثور على بقايا جثتين داخل إحدى شقق الصالحية ببغداد (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة عثرت على بقايا عظام بشرية مدفونة بعمق ٢ متر داخل إحدى الشقق السكنية في طابق أرضي ضمن مجمع الصالحية".وأضاف المصدر، أنه "حسب المعلومات الاولية الواردة، ان عدد الجثث ٢ وتم قتلهما ودفنهما سنة ٢٠٠٥ "، الى "وصول من مؤسسة الشهداء تشرف على عملية الاستخراج الكامل".