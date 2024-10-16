إغلاق 4 مختبرات تحليلية ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن الخطط الأمنية الساندة وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين تمكنت قطعات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الآلية شرطة اتحادية) ولواء المغاوير، بالاشتراك مع مفارز (مديرية الجريمة المنظمة، مديرية الاقتصادي، الرقابة الصحية_قسم العامة/الكرخ) من غلق أربعة مختبرات للتحليلات المرضية غير مجازة ويمارسون عملهم بدون موافقات أصولية".وأضافت القيادة، أن "القوة صادرت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية ضُبطت داخل أحد الدور السكنية، بالإضافة الى ضبط معمل لإنتاج المخللات مخالف للشروط الصحية، وذلك في مناطق (الرشيد، ابو غريب، حي الجهاد، العلاف، كوريش) بجانب الكرخ من العاصمة".