السوداني يصدر توجيهات للقيادات العسكرية والأمنية في ديالى

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ديالى، وذلك ضمن زيارته للمحافظة، بحضور قادة وآمري مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية والاستخبارية".واستمع السوداني – وفق البيان - الى "إيجاز عن مجمل الأوضاع الأمنية والموقف الاستخباري، قدمه السيد العمليات المشتركة، كما اطلع على الخطط الأمنية الموضوعة، وقواطع المسؤولية عبر إيجاز قدمه السيد عمليات ديالى"، مجدداً "توجيهاته بشأن مهام حفظ والاستقرار، وأنها مسؤولية لا تتوقف عند حد معيّن أو عند مرحلة محددة، بل يجب أن تستجيب الى مختلف التحديات والتطورات، وأنه لا مجال للتراخي، إضافة إلى اعتماد التقنيات الحديثة والكاميرات في المنظومة الأمنية، بما يوسع من قدرات التشكيلات في تنفيذ الواجبات".وأكد "ضرورة احتواء المشكلات، والحيلولة دون استغلالها من قبل المتربصين، والعمل على كل ما شأنه الحفاظ على التعايش وروح التسامح بين أبناء المحافظة من كل الأطياف، التي تمثل مسؤولية تتشارك بها الحكومة الاتحادية مع الحكومة المحلية والقوات الأمنية المسؤولة في المحافظة".وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "أهمية الارتقاء بمستويات التنسيق الاستخباري، واستباق أي حدث أو خرق أو خلل، والتحرّك السريع لضمان الوقاية، مذكراً بأن التنمية الاقتصادية وتكامل المشاريع الخدمية، وانتعاش الأحوال الاجتماعية والمعيشية، ويرتبط مباشرة باستدامة والاستقرار، مع الضرورة القصوى بالتعامل مع المواطنين بأفضل صورة وحفظ كرامتهم خلال تأدية الواجبات، وفق القوانين والحقوق الدستورية".وأشار إلى أن "الجريمة لا يمكن أن تبقى ضمن نهايات سائبة، وأن كل حالة إجرامية يجب أن تنتهي إلى القصاص العادل وفق القانون، كما وجّه بأهمية الاهتمام بمنتسبي الأجهزة والوحدات الأمنية في كل المجالات، ابتداءً من الطعام والأرزاق وانتهاءً بتنفيذ الواجبات".