مطاردة بوليسية في بغداد.. ماذا حصل؟

نيوز – امني

افاد مصدر امني، بالقبض على 4 مروجي مخدرات بعد مطاردة في .

وقال لـ نيوز، ان "4 من مروجي تمكنوا من الفرار من سيطرة امنية ضمن منطقة الجديدة شرقي العاصمة".

وأضاف انه "تم مطاردتهم والقبض عليهم وضبط بحوزته اكياس صغيرة بداخلها مادة الكرستال المخدرة"، الى ان "احدهم هو منتسب في الاتحادية".