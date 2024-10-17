إعدام ومؤبد بحق 10 إرهابيين اعتقلوا في نينوى

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ نيوز، إن "السلطات القضائية أصدرت أحكاماً شديدة (اعـدام ومـؤبد) بحق (10) ارهـابيين أُلقي القبض عليهم من قبل وكالتنا في محافظة نينوى".وأضافت الوكالة، أن "ذلك جاء بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حيث اعترفوا على انتماءهم لعصـابات داعـش الارهـابي وقيامهم بالعديد من الأعمال الارهـابية في عام 2014 وتنفيذهم عمليات قتـل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء".