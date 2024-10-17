اعتقال متهمتين بسرقة زوار العتبة الكاظمية في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمتين لقيامهن بعدة عمليات سرقة الزوار الوافدين الى العتبة الكاظمية المقدسة".وأضفت المديرية، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز الكاظمية لمكافحة الإجرام عن وجود امرأتين قامتا بعدة عمليات سرقة للزائرين ضمن قاطع المسؤولية، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى المتهمتين والقبض عليهما بالجرم المشهود، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية مسروقة".وتابعت المديرية، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات لتنالا جزاءهما العادل".