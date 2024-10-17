نصف مليون حبة.. إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات للعراق

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في عملية نوعية، نجحت مفارز جهاز الوطني في محافظة الأنبار من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى البلاد، الى ان المفارز تمكنت من ضبط أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون كانت مشحونة ضمن شحنة خضروات قادمة من إحدى المجاورة، وذلك بعد نصب كمين استمر لعدة أيام.وأظهرت هذه العملية الناجحة القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية والتخطيط المحكم، مما مكنها من توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، بحسب البيان، الذي أكد انه جرى إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ القانونية بحقه.