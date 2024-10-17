أمام محكمة الشعب.. شخص يطلق النار على طليقته التي كانت نائبة سابقة

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصا مدنيا اقدم على إطلاق على طليقته والتي كانت تعمل نائبة سابقة اثناء خروجهم من الشعب".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى اصابتها بجروح خطيرة نقلت الى المستشفى، وتم القبض على الفاعل".