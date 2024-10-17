نجاة محام من محاولة اغتيال في بغداد

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، الخميس، عن نجاة محام من محاولة اغتيال شمالي .

وقالت النقابة في بيان، "نجا المحامي حسام الدين عبد اللطيف جاسم من محامي غرفة الكرادة -بفضل الله ورعايته- من محاولة اغتيال غادرة تعرض لها قرب محكمة الشعب، اليوم الخميس، بعد إطلاق النار عليه من قبل أشقاء خصمه في إحدى القضايا".

وأدانت نقابة المحامين بـ"شدة هذا الاعتداء الآثم"، مؤكدة "متابعتها للحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضمان إلقاء القبض على جميع الجناة وتقديمهم للعدالة".