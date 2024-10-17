اعتقال عصابة تتاجر بالأسلحة في النجف

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري لمتابعة عصابات الاتجار بالأسلحة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ الأشرف من القاء القبض على عصابة مكونة من (4) متهمين تتاجر بالاسلحة".

وأضاف "بحوزتهم (14) بندقية كلاشنكوف و(5) مسدسات و(3)هيكل بندقية"، الى "اتخاذ القانونية بحقهم".