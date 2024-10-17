مقتل منتسب أمني بمشاجرة شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى الاعتداء بالضرب بواسطة (الطابوق) ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة والذي يعمل منتسبا في الداخلية".

وأضاف أن "الحادث في منطقة جكوك"، الى "القبض على الجاني".